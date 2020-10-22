Peskov: ABD'nin Rusya'ya yönelttiği seçimlere müdahale suçlamaları asılsız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair iddiaların asılsız olduğunu ve üzüntü verici olduğunu ifade etti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 'müdahale etmeye çalıştığını' ve 'bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini' öne sürmüştü.

ABD istihbaratının iddialarına ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, "Bunu üzüntüyle yorumlayabiliriz. Her gün suçlamalar ortaya atılıyor ve bunlar kesinlikle asılsız, hiçbir dayanakları yok" dedi.

Peskov, bunun yaklaşan seçimler nedeniyle iç siyasi süreçlere yönelik olarak yapılan bir hamle olduğunu vurguladı.

FBI Direktörü Chris Wray ve DNI Direktörü John Ratcliffe, Washington DC'de son dakika bir basın toplantısı düzenlemişti.

Ratcliffe, yaptığı konuşmada, "İki yabancı aktör olan İran ve Rusya'nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik" ifadelerini kullanmıştı.