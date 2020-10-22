Rusya’da koronavirüs nedenli can kaybı 25 bini geçti

Rusya’da son bir gün içinde 290 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede pandeminin başından beri görülen can kaybı 25 bini geçti. Vaka sayılarında izlenen artış nedeniyle başkent Moskova ve St. Petersburg’da birtakım yeni önlemler alınıyor.

Rusya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde 15 bin 971 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Tüm pandemi boyunca koronavirüse yakalanan insan sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya ulaştı.

Söz konusu veri, Rusya’nın dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca son 24 saat içinde 290 hastanın virüsten dolayı hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başlamasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 242 kişiye çıktı. İyileşen kişi sayısı ise 11 bin 428 artarak 1 milyon 107 bin 988 oldu.

Moskova’da Kovid-19 hastaları için hastanelerde yedek üniteler açılıyor

Bunun yanında son dönemde vaka sayılarının iyice artmasıyla, Rusya’da pandeminin merkezi olan başkent Moskova’daki hastaneler de bünyelerinde Kovid-19 hastaları için yedek poliklinikler açmaya başladı.

Moskova’nın en büyük hastanelerine bağlı geçici klinikler ilkbaharda inşa edilmişti ve vaka sayılarının artması ihtimaline karşı kullanım amaçlı bekletiliyorlardı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Rakova, şu an başkent Moskova’da 16 şehir hastanesine bağlı üç bin yataklı 50 geçici hastaneye ek olarak birçok sergi, kongre merkezi ve alışveriş merkezinin hastaneye dönüştürüldüğü bilgisini verdi.

Petersburg’ta kafe, bar ve restaurantlar gece kapatılacak

Diğer taraftan Moskova’dan sonra en çok vakanın görüldüğü St. Peterburg’da da birtakım önlemler alınıyor.

St. Petersburg Valiliği, kentte virüs yayılımını önlemek amacıyla eğlence sektöründe yer alan kafe, bar ve restoranların 29 Kasım’a kadar gece saatlerinde kapalı olması kararı alındığını açıkladı.