Putin: Kovid-19 pandemisinin insanoğlunun geleceğini nasıl değiştireceği üzerine derinlemesine düşünmeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 pandemisinin hayatın tüm alanlarını ciddi şekilde değiştirdiğini ve bunun insanoğlunun geleceğini nasıl etkileyeceği üzerine derinlemesine düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Putin, Moskova'da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

'Pandemiden Çıkarılan Dersler ve Yeni Gündem: Küresel Krizi Dünya İçin Fırsata Dönüştürmenin Yolları' konulu toplantının katılımcılarına hitap eden Putin, "Koronavirüs pandemisinin toplumsal, ticari, uluslararası hayatı, hatta her insanın günlük yaşamını ciddi şekilde değiştirdiğini görüyoruz. Pandeminin insanoğlunun bugününü ve geleceğini nasıl etkilediği ve etkileyeceği üzerine derinlemesine düşünmemiz gerekli" dedi.

Uluslararası toplumun koronavirüsle mücadelede belirli müşterek eylemleri gerçekleştirme girişiminde bulunduğuna ancak yapılması gereken birçok şeyin hayata geçirilmediğine dikkat çeken Putin, kaçırılan fırsatlar bulunduğunu ve bunun açık bir uluslararası tartışmanın konusu olması gerektiğinin altını çizdi.

Putin, "Koronavirüs tehdidiyle mücadele, kriz durumunda yalnızca kabiliyetli devletlerin etkili şekilde hareket edebileceğini gösterdi. Devletin küresel dünyadaki rolünün azaldığını ve gelecekte bunun yerini birtakım sosyal örgütlenme biçimleri alacağını düşünen ve savunanların aksine, kabiliyetli devletlerin önemi görülüyor" diye konuştu.

'BMGK'daki veto hakkı korunmalı'

Putin, mevcut uluslararası yapıları yeniden yapılandırma çağrılarına yanıt verdiği bölümde BM'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ve veto hakkının küresel güvenliği sürdürmenin ana mekanizmaları olarak korunması gerektiğini ifade etti.

Bununla birlikte Rus lider, bazı uluslararası kuruluşların görevlerini tam olarak yerine getirmediğini ve belirli ülkelere yönelik siyasi kampanyalara katıldığını söyledi: "Birilerinin bencil çıkarları için güvenilir uluslararası yapıların belirli liderlere ve ülkelere karşı siyasallaştırılmış kampanyalara çekilmesi kesinlikle moral bozucu. Bu uygulama, sadece bu kurumları itibarsızlaştırır, onların değersizleşmesine yol açar, küresel düzen krizini şiddetlendirir."

'Tüm sorunların Rusya ve ABD tarafından çözüldüğü dönemler geride kaldı'

Putin, tüm küresel sorunların Rusya ile ABD tarafından çözüldüğü dönemlerin geride kaldığını ancak Washington'la siber güvenlik konusunda ikili diyalog kurmayı umduklarını kaydederek bunun çok sayıda ülke ve kuruluşun dahil edileceği çok daha geniş bir tartışmaya yönelik olarak atılan önemli bir adım olacağını söyledi.

Rus lider, "Eğer ABD bu çalışmaya katılmak istemezse, yeterli sayıda olacağını umduğumuz bu konuya ilgili tüm partnerlerle istişarelere başlamaya hazırız" dedi.

'Halk acı çekerken Esad'a neden yaptırım uygulanıyor?'

Batılı ülkelerin yaptırım politikasını eleştiren Putin, koronavirüs pandemisi döneminde yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Rus lider, "Bazıları siyasi nedenlerden dolayı İran, Venezüella ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı yaptırımların korunması gerektiğini söyleyecek. Sıradan insanlar acı çekerken Esad'la ne işiniz var? Hiç olmazsa ilaç verin, teknoloji verin, temel ihtiyaçlar için asgari krediler verin. Ama yok" ifadelerini kullandı.

'Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafedeyiz'

Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir soru karşısında Putin, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirtti.

Bölgedeki çatışmaların geçmişte Ermeni halkına karşı işlenen ağır suçlar sonucunda başladığını kaydeden ve bugün Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların şimdiye kadarki en şiddetli çatışmalar olduğunu kaydeden Putin, bölgede çözümü Rusya kadar isteyen başka bir ülke olmadığını vurguladı.