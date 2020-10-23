Rus Dışişleri: Çatışmalar Karabağ'da yaşandığı için KGAÖ, Ermenistan'a yardım edemez

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların Ermenistan topraklarında değil Dağlık Karabağ'daki yaşandığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, bu nedenle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Erivan'a yardım edemeyeceğini ifade etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Pankin'e KGAÖ'nün Ermenistan'a Dağlık Karabağ konusunda yardım edip etmeyeceği soruldu.

Pankin, "KGAÖ, üye ülkelerine aleni bir saldırganlığın olduğu belirli durumlarda yardım ediyor. Ermeniler tarafından bile kendi toprakları olarak tanınmayan ve muhtemelen tanınamayacak olan Dağlık Karabağ söz konusu iken KGAÖ'nün savunma potansiyelinin devreye sokulmasını konuşmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kurucusu olduğu KGAÖ'de Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor.

Ermenistan dışındaki tüm KGAÖ üyeleri, Azerbaycan ile iyi ilişkilere sahip.