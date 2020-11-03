Narışkin: ABD’nin seçimlerden sonra Rusya’yla ilişkileri iyileştirmeye ilgi duymuyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Cumhuriyetçi veya Demokratlar olsun ABD’li politikacıların başkanlık seçimlerinden sonra Rusya ile eşit ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğu yönünde henüz hiçbir belirti görmediklerini belirtti.

SVR Başkanı Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya’nın pozisyonuna gelince, biz elbette iki ülke arasında çok daha geniş diyaloga, eşit ilişkilerin ve eşit işbirliğinin gelişimine ilgi duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Narışkin, “Ama maalesef Amerikan siyasi kesiminde de benzer yaklaşımın tespit edildiği yönünde henüz hiçbir belirti görmüyoruz. Bu Demokratları da Cumhuriyetçileri de ilgilendiriyor” diye kaydetti.

ABD halkı bugün 59. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı ülkenin son dönemdeki ‘en kritik’ seçimi olarak nitelendiriliyor.