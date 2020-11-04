Rus Senatör Klimov: ABD’deki seçim sistemi adil değil

ABD’deki başkanlık, senato ve temsilciler meclisi seçimlerini değerlendiren Klimov, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikan seçim sistemi şeffaflık, erişebilirlik ve adalet açısından iyi organize edilmedi” ifadesini kullandı.

ABD’deki seçimlerin doğrudan olmadığını, eyaletteki seçmenlerden farklı oy kullanabilen delegelerin yaptığı seçimin belirleyici olduğunu hatırlatan Rus Senatör, ayrıca merkez seçim komitesinin rolünü ABD Temsilciler Meclisi’nin oynadığına dikkat çekti.

Klimov, “Yabancı gözlemcilere izin verilmiyor. Oylama posta yoluyla yapılıyor, ama kimse oy pusulasını kimin aldığını, kimin doldurduğunu kontrol etmiyor. Üstelik ABD medyası, posta ile yollanan oy pusulalarının kaybolabileceğini bildiriyor” diye konuştu.

Tüm uluslararası talepler dikkate alındığında, Rusya’daki seçim sisteminin dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilebileceğini kaydeden Senatör, “Rusya’nın müdahalesi” konusunun geçmişte kaldığını belirterek, “Anketler demokratlar tarafından başlatılan bu kampanyanın işe yaramadığını gösteriyor” dedi.