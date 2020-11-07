Rusya’da iki gündür yeni koronavirüs vaka sayısı 20 binin üzerinde: Bugünkü sayı 20 bin 396

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 396 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 1 milyon 753 bin 836’ya yükseldiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 20 bin 396 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 1 milyon 753 bin 836’ya yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 25’inde (5 bin 93 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 364 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 30 bin 251’e ulaştığı kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının 2 gündür 16 binin üzerinde olduğu vurgulanan açıklamada, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan 16 bin 803 kişi ile birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 1 milyon 312 bin 927’ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.