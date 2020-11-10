Putin: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz, gereken tüm stratejik güçlere sahibiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın yorucu bir silahlanma yarışına girmeyeceğini ve şu anda buna ihtiyaç olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı yönetimi, federal güvenlik kurumlarının ve savunma sanayisindeki işletmelerin yöneticileriyle yaptığı yüz yüze görüşmede silahlanma yarışına dahil olmayacaklarını vurguladı.

Rus lider, "Yorucu bir silahlanma yarışına girme niyetinde değiliz. Bunu yapmayacağız ve şu anda buna ihtiyaç yok. Zira Rusya'nın çıkarlarının emin şekilde korunması için gereken tüm stratejik güçlere sahibiz" dedi.

Putin, modern riskleri göz önünde bulunduran Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceğinin, stratejik nükleer bileşenlerini sistematik şekilde güçlendireceğinin altını çizdi.

Putin görüşmede son yıllarda ordunun ve donanmanın yeni füze ve kompleksleri ve hava araçlarıyla donatıldığına dikkat çekerek bunun sonucunda stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silah oranının yüzde 82'ye ulaştığını ifade etti.

Rus lider, özellikle Avangard hipersonik füze kompleksiyle donatılmış ilk alayın göreve başladığını, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yarısının en yeni Yars füze kompleksleriyle donatıldığını ve Rusya Donanması'nın 'Borey-A' projesi kapsamındaki ana denizaltıyı hizmete aldığını ekledi.