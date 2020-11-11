Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türk askerlerin Suriye'den ne zaman ayrılacağını açıkladı

Şam'da bugün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası Sığınmacı ve Yerelde Yer Değiştiren Kişiler Konferansı'nda Sputnik'e demeç veren Lavrentyev, Türk askerlerin Suriye'den ne zaman ayrılacağı soruldu.

Lavrentyev, "Türk güçlerinin Suriye'den çıkması konusu, Rus tarafınca her zaman gündeme getirildi ve Türkiye bu hususta güvence verdi. Suriyeli vatandaşların

bu bölgelerde yaşaması için güvenli koşullar oluşturulduğunda ve terör yuvası yok edildiğinde, Türk askerler İdlib'den ayrılacak" yanıtını verdi.

Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmeleri için elverişli koşulların sağlanması gerektiğini kaydeden Lavrentyev, "Evler yıkıldı, altyapı tesisleri yıkıldı. En azından temel yaşam koşullarını sağlamalıyız. Elbette bunun için de tüm ülkelerin finansal desteğine ihtiyaç var" diye konuştu.

Rus diplomat, Suriye hükümetinin bu konuda azami çaba sarf ettiğini ancak her şeyi tek başına yapamadığını söyleyerek konferansta bu meselelere yönelik ek mekanizmalar bulmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Lavrentyev, Suriyelilerin dönmesinin güvenlik boyutunun sorulması üzerine "Suriye hükümeti, gönüllü olarak evlerine dönmek isteyen tüm Suriye vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını taahhüt etti"

karşılığını verdi.

Şam'daki Rusya, Çin, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Pakistan dahil 27 ülkeden heyetler ile BM temsilcileri katılıyor. Konferansta çoğunluğu komşu ülkelerde olmak üzere 6 buçuk milyondan fazla Suriyeli sığınmacının ülkesine dönmesi için bir program geliştirilmesi hedefleniyor.