Putin: Rusya'da yeni bir stratejik nükleer silah kontrol noktası kuruldu

Putin, Savunma Bakanlığı yönetimi, federal güvenlik kurumlarının ve savunma sanayisindeki işletmelerin yöneticileriyle bugün bir kez daha bir araya geldi. Rus lider, yüz yüze yapılan görüşmede stratejik nükleer silahlarla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Putin, "Bana sunulan rapora göre yeni, neredeyse mutlak korumaya sahip, stratejik nükleer silah kontrol noktası kurma çalışmalarında sona gelindi. Bu noktanın mukavemet kapsamı son derece yüksek olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, yönetim sistemlerinin askeri faaliyetlerde çok önemli role sahip olduğunu belirtti.

Putin, "Yönetim sistemlerinin hayatta kalma kabiliyetini artırmak için ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunu hepimiz iyi anlıyoruz, bunun farkındayız ve bir çok şeyin bu sistemlerin hayatta kalma kabiliyetine, savaş koşullarında çalışmaya devam etme kabiyetine bağlı olduğunu biliyoruz. Üstelik bunun olası bir nükleer saldırıda da temin edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Путин объявил о создании нового пункта управления, в том числе, ядерными силами России, который должен быть "живучим" даже в случае ядерного удара pic.twitter.com/tOhRp6T8KZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 11, 2020

​Putin, dün modern riskleri göz önünde bulunduran Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceğinin, stratejik nükleer bileşenlerini sistematik şekilde güçlendireceğinin altını çizmişti.

Stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silah oranının yüzde 82'ye ulaştığını ifade eden Rus lider, özellikle Avangard hipersonik füze kompleksiyle donatılmış ilk alayın göreve başladığını, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yarısının en yeni Yars füze kompleksleriyle donatıldığını ve Rusya Donanması'nın 'Borey-A' projesi kapsamındaki ana denizaltıyı hizmete aldığını vurgulamıştı.