Putin: Dağlık Karabağ'la ilgili kurumlar arası insani müdahale merkezi kuruldu

Rusya'da Dağlık Karabağ'la ilgili kurumlar arası insani müdahale merkezi kurulduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kurumun Azerbaycan ve Ermenistan makamlarının uluslararası insani kuruluşlarla ve kendi aralarında etkileşimde bulunmasına katkı sunacağını belirtti.

Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov'un da katılımıyla Dağlık Karabağ'daki insani sorunların çözümüne yönelik bir videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Dağlık Karabağ'la ilgili kurumlar arası insani müdahale merkezi kurulduğu bilgisini paylaşan Putin, "Merkez, askeri faaliyetlerden zarar gören bölgelerdeki sakinlere insani yardım sunulması konusunda resmi kurumların ve umuyorum sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirecek, ihtiyaç halinde Azeri ve Ermeni resmi kurumlara uluslararası insani kuruluşlarla ve kendi aralarında işbirliği kurmaya yardım edecek" dedi.

Rus lider, BM ve AGİT ile Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki partnerler de dahil uluslararası kuruluşların merkezin faaliyetlerine destek vereceğini umduğunu ifade etti.

27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalarda siviller de dahil 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 8 binden fazla kişinin yaralandığını ve sığınmacı sayısının on binlerle ifade edildiğini belirten Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle imzaladıkları anlaşmanın akan kanı durdurma ve duruma istikrar kazandırma imkanı sunduğunu vurguladı.

'Dağlık Karabağ'da bundan sonra 'çatışma' sözcüğünün kullanılmayacağını umuyorum'

Askeri faaliyetlerin ve çatışmaların tamamen durduğunun altını çizen Putin, çatışma sözcüğünün bundan sonra Dağlık Karabağ için kullanılmayacağını ve 'Dağlık Karabağ çatışması' öbeğinin kullanımdan çıkacağını umduğunu belirtti.

Rus lider bölgede ciddi insani sorunlar çıktığına dikkat çekerek sivillere normal hayata dönmeleri konusunda yardım edilmesinin önemli ve güncel bir sorun olduğunu kaydetti.