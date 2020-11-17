Rusya’da bir gün içinde 22 bin 410 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinin bugün yayınlanan verilerine göre, Rusya’da 85 bölgede teşhis edilen koronavirüs vaka sayısı 22 bin 410’a yükseldi. Ülkede virüsten kurtulan ve hayatını kaybeden insan sayısı için ‘rekor’ rakamlar kaydedildi.

Son bir gün içinde 22 bin 55 kişi virüsle mücadeleyi kazanıp taburcu edilirken ve 442 hasta yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz gün tüm pandemi boyunca ulaşılan en yüksek vaka sayısı 22 bin 778 vaka kaydedilmişti. Eylül ayının başından bu yana ise Rusya’da görülen günlük vaka sayısı neredeyse dört kat arttı: 17 Eylül'de 5 bin 762 iken 17 Kasım'da 22 bin 410 yeni vaka teşhis edildi.

Moskova vaka sayılarında başı çekiyor

Vakanın en çok görüldüğü yer başkent Moskova'da en yüksek oranlar kaydedilmeye devam ediyor: Son bir gün içinde 5 bin 882 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 74 hasta ise hayatını kaybetti. Aynı zamanda, taburcu edilen 5 bin 274 hasta ile iyileşen sayısı sonbahar ayları içindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın boyunca Rusya’da toplam 1 milyon 971 bin 13 kişi koronavirüse yakalandı, 33 bin 931 kişi yaşamını yitirdi ve 1 milyon 475 bin 904 kişi virüsle mücadeleyi kazandı. 538 bin 822 hastanın tedavisine halen devam ediliyor.