Rusya’nın ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona Ruslar için ücretsiz olacak

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın tüm Rusya vatandaşları için ücretsiz olacağı duyuruldu.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilimsel Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, Merkez bünyesinde geliştirilen ve şu anda tescil sonrası testleri devam eden Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın tüm Rusya vatandaşları için ücretsiz olacağını belirtti.

Maksyutov, ‘Koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19 hakkında yeni bilimsel veriler’ adlı sanal sempozyumda konuşan Maksyutov, “(Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde üretilen aşıların tamamı Rusya vatandaşları için ücretsiz olacak ve bu aşının herhangi bir ticari satışı söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

EpiVakKorona aşısının ihracatının sadece Ruslar için değil, aynı zamanda insani yardım amaçlı yeterli sayıda doz üretildikten sonra söz konusu olabileceğine dikkat çeken Maksyutov, “Başka ülkelere satış hakkında konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

EpiVakKorona, Rusya’da geliştirilen ikinci Kovid-19 aşısı olmuştu. Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da devam ediyor. Bir Kovid-19 aşısı da Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştiriliyor.