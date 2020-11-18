Rus parlamentosu, anayasanın üstünlüğüne ilişkin yasa paketini kabul etti

Duma, Rusya Anayasasının uluslararası hukuka göre üstünlüğüne ilişkin yasa paketini kabul etti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da bugün, Rusya Anayasası'nın uluslararası hukuka göre üstünlüğüne ilişkin yasa paketi kabul edildi. Yeni yasalar, Rusya mevzuatını yeni Anayasa ile uyumlu hale getiriyor.

Anayasanın üstünlüğüne ilişkin kabul edilen yeni yasa paketi aşağıdaki hükümleri içeriyor:

Rusya Anayasası en yüksek yasal güce ve doğrudan etkiye sahip ve ülke genelinde uygulanacak;

Uluslararası kurumların uluslararası anlaşmalar temelinde kabul ettiği ve Rusya Anayasasına aykırı olan kararlar Rusya’da uygulanmayacak;

Uluslararası anlaşmaların, Rusya Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya uygun kabul edilen madde ve hükümleri sadece Rusya Anayasa Mahkemesinin yoruma uygun şekilde uygulanır.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin şunları ifade etti:

“Bu yasalar, Anayasanın uluslararası kuruluş ve mahkemelerine göre üstünlüğünü, Aile Hukukunda da geleneksel değerlerimizin koşulsuz üstünlüğünü öngörüyor. Bazı Batı ülkelerinin ülkemizin kalkınmasını nasıl engellemeye çalıştığını görüyoruz. Onlar, uluslararası hukuk araçlarını kendi politik menfaatleri doğrultusunda kullanıyor. Devlet Başkanımızın girişimleri, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini ve devletimizin egemenliğini korumaya yardımcı olacak.”

Bugün kabul edilen yasalar arasında ayrıca Devlet Başkanının teklifi üzerine Federasyon Konseyi kararı ile yargıçların görevden alınması ve Rusya topraklarının elden çıkarılması yönündeki aleni çağrılar ve eylemlere karşı yaptırımlara ilişkin yasalar da yer alıyor.