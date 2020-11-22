Rus havayolu şirketi Azimuth 2 Aralık’ta Rostov-na-Donu – İstanbul uçuşlarına başlayacak

Azimuth Havayolları şirketinin kendi sitesinde yayınlanan açıklamada, hava taşıyıcısının 2 Aralık itibarıyla Rostov-na-Donu – İstanbul uçuşlarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Hava taşıyıcısı İstanbul’a ilk seferini 2 Aralık’ta gerçekleştirecek. А4269/А4270 sayılı seferler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri uluslararası İstanbul Havalimanı’na yapılacak” ifadelerine yer verildi.

Rostov-na-Donu’dan kalkış saatinin 09.55, İstanbul’a iniş saatininse 12.30 olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, İstanbul’dan kalkışların 13.30, Rostov-na-Donu inişlerin ise 15.50 olarak kararlaştırıldığı ifade edildi.

Azimuth Havayolları’nın basın dairesi geçen salı günü, şirket CEO’u Eduard Teplitskiy’e atıfta bulunarak Rostov-na-Donu’dan İstanbul, Minsk (Belarus) ve Nur-Sultan (Kazakistan) seferlerinin başlatılacağını duyurmuştu.

Platov (Rostov-na-Donu) ve Paşkovskiy (Krasnodar) havalimanlarında bulunan Azimuth Havayolları’nın filosu, uçuş menzili artırılmış Suhoy Superjet SSJ-100-95LR uçaklarından oluşuyor.