Rusya’nın koronavirüs aşısı Sputnik V Macaristan’da üretilecek

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının daha önce duyurulan ülkelerin yanı sıra Macaristan’da da üretileceği duyuruldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüse karşı geliştirilen ve klinik testlerde şu ana kadar yüzde 95 etkinlik gösteren Sputnik V aşısının daha önce Hindistan, Güney Kore, Brezilya ve Çin olarak duyurulan ülkelerin yanı sıra Macaristan’da da üretileceğini belirtti.

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitriyev, “Üretim kapasitemizi genişletiyoruz. Şu anda Hindistan, Kore, Brezilya, Çin ve diğer ülkelerdeki uluslararası ortaklıklarımız sayesinde 2021 yılında 500 milyondan fazla aşı kürü, yani 1 milyardan fazla aşı üretmeyi planlıyoruz. Macaristan’da da üretim yapacağız” diye konuştu.

Sputnik V aşısının laboratuvar testleri amacıyla gönderilen 10 örneği geçen hafta Macaristan’a ulaştı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Macaristan’ın Rus aşısının üretimine başlayacak ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olabileceğini açıklamıştı.

Rusya’da bugüne kadar, biri Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V, diğeri Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona olmak üzere iki Kovid-19 aşısını tescil edilmiş durumda.

Daha önce Sputnik V’nin, klinik denemelerin yeni ara sonuçlarına göre aşının uygulanışının 42. gününde etkililik derecesinin yüzde 95’i geçtiği açıklanmıştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanlarının Almanya'da kurduğu BioNTech'in geliştiridiği Kovid-19 aşısının da son analizlere göre yüzde 95 oranında etkili olduğu duyurulmuştu. İngiliz AstraZeneca şirketinin aşısı ise ortalama yüzde 70 etkinlik göstermişti.