'Lavrov ve Zarif, katılımcıların ‘nükleer anlaşma’ kapsamındaki taahhütlerine dönmelerine bağlılıklarını ifade etti'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, tarafların İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) tüm katılımcılarının yükümlülüklerine geri dönmelerine bağlılıklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştüğü, tarafların İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) tüm katılımcılarının yükümlülüklerine geri dönmelerine bağlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Özellikle, İran'ın nükleer programına ilişkin KOEP sorunları dahil olmak üzere, Rusya ve İran’ın uluslararası platformlardaki etkileşimi üzerinde duruldu. Moskova ve Tahran’ın BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla onaylanan KOEP’in tüm katılımcılarının yükümlülüklerine en kısa zamanda geri dönmelerine olan bağlılıklarının altı çizildi” ifadelerine yer verildi.

Tarafların, ‘Rus tarafının çatışma bölgesinde tam ateşkes sağlamaya yönelik çabalarını ve çatışmalardan etkilenen sivil halka insani yardım gerekliliğini dikkate alarak Dağlık Karabağ'daki mevcut durumu ele aldıkları’ kaydedilen açıklamada, bakanların ayrıca Suriye, Körfez bölgesi, Yemen ve Afganistan'daki durum gibi diğer önemli konularda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Lavrov ve Zarif’in ticari-ekonomik ve beşeri alanlara vurgu yaparak mevcut Rus-İran projelerini de ele aldıkları belirtilen açıklamada, “Karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konularda diyaloğun devam ettirilmesi kararlaştırıldı” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce 23 Kasım’da bire bir yapılması planlanan Lavrov-Zarif görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiğini, yeni tarihin daha sonra duyurulacağını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise Zarif’in Rusya ziyaretinin İran hükümetinin önümüzdeki hafta tüm bakanların katılımının zorunlu olduğu olağanüstü bütçe toplantıları planlamasından dolayı ertelendiğini duyurmuştu.