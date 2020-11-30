RDIF: Avifavir ilacının üretiminin aralıkta iki kat artırılması ve ayda 400 bin kutuya çıkarılması hedefleniyor

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Avifavir adlı koronavirüs ilacının üretiminin kasım ayında ikiye katlandığını, üretimin aralıkta iki kat daha artırılacağını açıkladı. Açıklamaya göre, 2021 başında üretim hacminin ayda 400 bin kutuya çıkarılması planlanıyor.

RDIF’in yayınladığı açıklamaya göre, kasım ayında HimRar Grubu’nun üretim birimlerinin tam kapasiteyle çalışması sayesinde, Avifavir üretim hacmi iki kat arttı ve ayda 200 bin kutu seviyesine çıkıldı.

Yeni üretim sahaları için bakanlığa başvuruldu

Bunun yanı sıra iki üretim sahasının daha dahil edilmesi için Rusya Sağlık Bakanlığı’nda 25 Kasım’da başvuruda bulunuldu.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yeni sahalar için izin alındığı takdirde, 2021 yılının başında üretim hacmi ayda 400 bin kutu veya üzerine çıkarılabilir. Bu da Avifavir'in Rusya’daki tüm hastanelere, daha sonraki aşamalarda da yabancı partnerlere temin edilmesine olanak verecek.

Diğer yandan Avifavir ilacının bölgelere teslimatı ve ayakta tedavi amaçlı kullanım için yetkili distribütörlere sevkiya yoğun bir şekilde devam ediyor.

Avifavir’e yönelik artan bir talep olduğunu belirten RDIF Başkanı Kirill Dimitriyev, doktor tarafından reçete edildiği takdirde, ilacın koronavirüsle mücadele kapsamında devlet tarafından ücretsiz karşılandığını hatırlattı.

Koronavirüs tedavisi için Rusya'da kayıtlı aktif favipiravir maddesi içeren üç ilaçtan biri olan Avifavir’in sevkiyatı 15 ülkeye devam ediyor.