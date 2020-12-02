Putin: Belarus halkının gereken siyasi olgunluğu göstereceğini umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta iç siyasi diyaloğun sorunsuz bir şekilde kurulması ve ülke içindeki sorunların dış baskı ve müdahale olmadan çözülmesi için Belarus halkının gereken siyasi olgunluğu göstereceğini umduğunu ifade etti.

Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Kırgızistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.

KGAÖ liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Belarus'taki iç siyasi karışıklıklara değinen Putin, "Belarus halkının, herhangi bir keskin eylem olmadan sakin bir şekilde, tüm siyasi güçlerle iç siyasi diyalog kurulması ve ülke içindeki tüm sorunları kendi başlarına, herhangi bir dış baskı ve müdahale olmaksızın çözebilmeleri için yeterli siyasi olgunluğu sergileyeceğini umuyorum. Hiç şüphesiz, bunun için Belarus Devlet Başkanının siyasi tecrübesine de ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Belarus'taki durumdan rahatsızlık duymamasının imkansız olduğunu, her ülkede seçim döneminde bazı hareketler ve çatışmalar görüldüğünü söyleyen Rus lider, ancak Moskova'yı rahatsız edenin bu durum değil, mali destek, istihbarat desteği ve siyasi destek yoluyla sağlanan dış müdahale olduğunu vurguladı.

Tüm ülkelerin halklarına özel ilgi duydukları konulara kendi başlarına çözüm bulmaları için imkan tanınması gerektiğini kaydeden Putin, Arap baharı ve diğer renkli devrimlerde yaşanan olayların olumsuz örnekler olduğunun altını çizdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, yeniden seçim yapılması için protestolarına devam ediyor.

Lukaşenko, Rusya ve Belarus istihbarat servislerinin Kiev ile Varşova'da Minsk karşıtı çalışmalar yürüten ABD istihbarat merkezleri tespit ettiğini söylemişti:

"ABD'lier, Varşova yakınlarında bir merkez kurmuşlardı, şimdi de Kiev'de kurdular. Rusya ve Belarus istihbarat servisleri birlikte çalışarak bu merkezleri tespit etti. Orada bir tane bile Polonyalı bulunmuyor. Hepsi akıllı, yetenekli ve ehliyetli ABD'liler."