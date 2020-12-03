ABD’li askeri dergi Rus S-500 sistemlerini anlattı: Uzay araçlarını vurabilecek

NI’de yayınlanan bir makalede, düşük yörüngeli uyduları ve bazı uzay araçlarını yok edebilme kapasitesine sahip Rus yapımı S-500 füze savunma sisteminin özelliklerinin hayranlık uyandırdığının altı çizildi.

S-500 sistemlerinin saniyede dört mil hızla uçan on balistik füze savaş başlığını aynı anda saptayıp vurabildiği dikkat çekilen yazıda, füzesavar platformunun ise uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve füze gibi farklı hedefleri aynı anda saptamak için birkaç radar sistemini kullanabildiği vurgulandı.

S-500’ün tepki verme süresinin bir önceki S-400 sistemlerine göre altı saniye daha kısa olacağı dikkat çekilen yazıda, bunun modifiye radarlar sayesinde başarıldığı ifade edildi. Makaleye göre yeni füze savunma sisteminin azami menzilinin yaklaşık 600 kilometre olması bekleniyor. Daha önce yapılan devlet testlerinde sistem, mevcut uçaksavar füze sistemlerinin menzillerini 80 kilometre aşarak 481 kilometre mesafedeki bir hedefi vurmayı başarmıştı.

Rus hava savunma sisteminin uydulara ve uzay araçlarına ek olarak F-35 ‘hayalet’ avcı uçakları için de gerçek bir ‘gümüş mermi’ haline gelebileceği savunulan yazıda, “Rusya'nın önümüzdeki on yıl içinde bu türden kaç sistem üretebileceğini öğrenmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

S-500 Prometey, yeni nesil 'karadan havaya' savunma sistemlerinden biri olup, Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor. Sistem aynı anda iki görevi yerine getirerek hem balistik hem de aerodinamik hedefleri imha edebiliyor.

Üzerindeki çalışmaların önümüzdeki yıl sona ermesi beklenen S-500 sistemlerini Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketi geliştiriyor.