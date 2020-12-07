Rusya Sağlık Bakanı: Salgın nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilebilir

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansında düzenlenen basın toplantısında konuşan Muraşko’ya göre, salgının ikinci dalgası, vakaların yoğun olduğu yerlerde virüsün yayılmasını önlemek adına bölgelerarası ve bazen bölge içi de dahil olmak üzere, bireylerin yer değiştirmesine yönelik belirli kısıtlamaların değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Muraşko, ilaç yardımıyla salgınla ilgili süreç üzerinde bir etki yaratılana dek bunun gerekebileceğini ifade etti.

Rusya’da mart ayından beri neredeyse 2 buçuk milyon vaka tespit edildi, 1.9 milyon kişi iyileşti, 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 28 bin 142 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Salgınla ilgili durumun en zorlu olduğu yerler ise başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi.