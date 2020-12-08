Rus aşısı Sputnik V’nin Macaristan’daki denemelerine 5 bine yakın gönüllü katılabilir

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Miklos Kasler, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, dünyanın tescilli ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin klinik testlerinde yaklaşık 5 bin Macar’ın yer alabileceğini söyledi.

Bakan Kasler açıklamasında, Macar tıp uzmanlarından oluşan bir heyetinRus aşısı hakkında ayrıntılı bildirim aldığını, aşının son teknoloji ile üretildiğini ve süreç boyunca tüm DSÖ protokollerinin uygulandığını gözlemlediğini belirtti.

Macaristan'ın AB üyesi bir devlet için daha önce görülmemiş bir adım olarak Rus aşısının denemelerini gerçekleştirme ve muhtemelen üretme planları Brüksel ile mevcut gerilimleri artırmış durumda.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) açıklamasına göre, AB mevzuatı gereği Sputnik V aşısı 27 ülkeden oluşan AB’nin herhangi bir bölgesinde pazarlanmadan önce EMA tarafından onaylanması gerekiyor.

Moskova’da koronavirüsle mücadele için oluşturulan merkez, geçen cumartesi günü başkentteki 70 klinikte virüse karşı en korunmasız gruplara Sputnik V aşısının uygulanmaya başladığını açıkladı. Böylelikle Rusya'nın virüse karşı ilk büyük ölçekli aşı uygulamasına da başlanmış oldu.

Macaristan tarafından geçen ayın sonlarında yapılan bir diğer açıklamada, Rusya'nın Macar doktorların Kovid-19 aşısının üretim sürecini ve laboratuvar testlerini gözlemlemelerine izin vereceği ifade edilmişti.

Rusya’nın, aşısının belli bir kısmını bu ayın sonunda Budapeşte'ye göndermesi bekleniyor.

Macaristan ayrıca Batılı ilaç şirketlerinden 12 milyon dozdan fazla aşı temin edecek ve potansiyel aşı tedarikleri için Çin ve İsrail ile görüşüyor.