Peskov: Sputnik V aşısını itibarsızlaştırma girişimleri apaçık görülüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası ilaç şirketlerinin Rus Sputnik V aşısını itibarsızlaştırmak için türlü yöntemler kullandığını, bu yöntemlerin apaçık görüldüğünü söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, Sputnik V’ye yönelik itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili “Bu girişimleri tek fark eden Kremlin değil, bunlar apaçık görülüyor” dedi.

“Çok sert bir rekabet var. Rekabet doğru ve dürüst biçimde gerçekleştirildiğinde iyidir” ifadelerini kullanan Peskov, rekabetin siyasallaştırılmasının kötü olduğunu ifade etti.

Peskov, bazı ülkeler ve bu ülkelerdeki büyük ilaç şirketlerinin, Sputnik V aşısının farklı ülkelere girmesini engellemek için zaman zaman önyargılı yöntemlere başvurduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Sputnik V aşısını itibarsızlaştırmak için yurtdışından hangi fon ve kaynakların ayrıldığını detaylı olarak bildiklerini söylemişti.