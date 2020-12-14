Rusya Savunma Bakanlığı: Gremyaşiy korveti devlet testlerini tamamladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Proje 20385 kapsamında üretilen Gremyaşiy korvetinin devlet testlerinden başarıyla geçtiğini ve yakında Rusya donanmasına katılması için hazırlık işlerine başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gremyaşiy korvetinin devlet testlerinden başarıyla geçtiği ve Rusya donanmasına katılması için çok yakında hazırlık işlerine başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yeni Gremyaşiy korveti, devlet testlerini tamamladıktan sonra bu akşam Saint Petersburg’a varacak” ifadelerine yer verildi.

Geminin Severnaya Verf tersanesinin rıhtımına yanaşacağı kaydedilen açıklamada, ardından mürettebat üyelerinin ve devir-teslim ekibinin korvetin Rus Deniz Kuvvetleri’ne katılması ve bayrak töreni için hazırlık çalışmalarına başlayacağı, teslim töreninin ise aralık sonuna planlandığı vurgulandı.

Severnaya Verf gemi yapım fabrikasında inşa edilen Gremyaşiy korveti, Proje 20385’in öncü gemisidir. Proje 20385 kapsamında üretilen korvetlerin her birinin ağırlığı 2 bin ton, uzunluğu 104 metre, genişliği ise 13 metre. 27 knot (deniz mili) hız yapabilen korvetlerin mürettebatı 99 kişiden oluşuyor.

Korvetler, Kalibr-NK füze sistemleri, Redut uçaksavar füze sistemleri, 100 milimetrelik A-190-01 topu, 2 adet 30 milimetrelik AK-630M uçaksavar makineli tüfek ve ‘Paket’ denizaltı imha sistemi ile donatılıyor, korvetlerde savaş helikopterleri de yerleştirilebiliyor.