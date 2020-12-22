Peskov: Hiç kimse Navalnıy'ın zehirlendiğini kesin olarak söyleyemez

ABD medyasından Bellingcat ve CNN International'ın ortak yürüttüğü soruşturmaya dayandırılan ve Navalnıy'in konuştuğu bir FSB ajanının zehirleme vakasını itiraf ettiği öne sürülen haber hakkındaki soruları yanıtlayan Peskov, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bununla ilgili detaylı açıklama yaptığını ve bunun hakkında kendisinin yapacağı bir ekleme bulunmadığını ifade etti.

Söz konusu haberdeki videoyu izlemediklerini, buna ayıracak vakitleri olmadığını ve bu tür 'soruşturmaların' FSB'nin itibarını zedeleyemeyeceğinin altını çizen Peskov, "Ne Kremlin ne de başka biri, zehirleme vakası olduğunu kesin olarak söyleyebilir. Rus tarafı, Berlin'deki muhataplarından, yani Charite kliniğindeki tıp uzmanlarından ve Almanya, İsveç, Fransa'daki laboratuvarlarda görev yapan uzmanlardan soruşturma için gereken bilgileri alamadığını birçok kez ifade etti" dedi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) de uzun süredir talep ettikleri bilgileri alamadıklarını kaydeden Peskov, dolayısıyla zehirlenme vakası olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceklerini, bununla ilgili verilere sahip olmadıklarını vurguladı.

Peskov, Navalnıy'ın son açıklamalarına bakıldığında, söylenenlere göre muhalif liderin kendisini Hz. İsa'yla karşılaştırdığını, dolayısıyla onun zulüm sendromu ve megalomani belirtileri taşıdığını düşündüğünü söyledi.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu. Rus muhalif, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.