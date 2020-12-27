Rusya'da 28 bin 284 yeni Kovid-19 vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre 28 bin 284 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Gün içinde 552 hasta hayatını kaybetti, iyileşen 24 bin 390 kişi taburcu edildi.

Moskova 6 bin 620 vakayla en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, en az vaka sayısının görüldüğü yerler olan Yahudi Özerk Bölgesi, Nenets Özerk Okrugu ve Çukotka’da son 24 saatte kaydedilen toplam vaka sayısı 23 oldu.

Rusya’da pandeminin başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 50 bin 248'e ulaştı, 54 bin 778 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 400 binden fazla kişi iyileşti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı, 1 milyon 750 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.