Rus senatör Puşkov: Ukraynalı yetkililer, kendi halkına karşı 'hibrit silah' haline geldi

Rus senatör Aleksey Puşkov, ülkesinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını 'hibrit savaş silahı' olarak nitelendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya tepki gösterdi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikaları Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Ukraynalı yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını hızlı bir şekilde alma şansı olmayan Ukrayna halkına karşı 'hibrit silah haline geldiklerini' söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Puşkov, "Asıl hibrit silah, Kovid-19'a karşı hızlı bir şekilde aşı olma şansı olmayan Ukrayna halkına bu imkanı temin edemeyen Kuleba ve benzerleridir" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkililerin ülkelerine hiçbir şey veremeyecek durumda olduklarına vurgu yapan Puşkov, "Ülke sakinlerini kurtarmak yerine, utanmazca demagoji yapıp yurttaşları korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısını, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hibrit silahı' olarak nitelendirmişti.