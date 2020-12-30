Rusya, İngiltere vatandaşlarına yönelik yaptırım listesini genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“İngiltere yönetiminin, Rusya vatandaşlarına yönelik Aleksey Navalnıy olayına karıştıkları iddiasıyla bu yılın ekim ayında alınan kabul edilemez ve asılsız kısıtlayıcı tedbirlerle ilgili olan yapıcı ve dostça olmayan eylemlerine yanıt olarak Rusya tarafı karşılıklılık ilkesine uygun olarak, ülkemize girişi yasaklanan İngiliz vatandaşlarının sayısını artırma kararını aldı”.

Yaptırım listesine, 'Rus karşıtı yaptırım aktivitesine karışan' kişilerin dahil edildiği belirtildi.

İngiltere, 15 Ekimde, Rus muhalif Navalnıy’ın zehirleme olayına karıştığı iddia ettiği Rusya vatandaşlarına karşı yaptırım kararı almıştı. İngiltere’nin listesinde yer alan isimler, daha önce Avrupa Birliği’nin açıkladığı isimlerle aynı. Listede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey Krivoruçko gibi isimler yer alırken ayrıca Noviçok zehirli maddenin üretimine ilgisi olduğu iddia edilen Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Bilim ve Araştırma Enstitüsü dahil edildi.

Rusya, bu yaptırımlara aynı şekilde yanıt verdi.