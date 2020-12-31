Putin yılbaşı konuşmasında birlik vurgusu yaptı: Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı vesilesiyle Rusya halkına hitaben yaptığı konuşmada bu yıl koronavirüs salgını da dahil olmak üzere, çeşitli sınavlardan geçmek zorunda kaldıklarını belirtti ve birliklerini koruma çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yılbaşı konuşmasında, bu yılın herkes için büyük zorluklarla dolu, insanların sevdiklerinin acı kaybını yaşadıkları bir yıl olduğunu belirtti.

Putin’e göre, koronavirüs normal yaşamın yanı sıra, iş ve eğitim hayatın işleyişini değiştirdi, birçok planın gözden geçirilmesine yol açtı. Bununla birlikte zorlukların üstesinden gelmeye dair umudun yanı sıra insani ve mesleki niteliklerini en iyi şekilde gösteren kişilere yönelik duyulan gurur da bu yıl öne çıkan duygulardandı.

Rusya halkının 2020 yılını birlik içinde ve layığıyla geçirdiğini belirten Putin, “Sınavlar ve sıkıntılar muhakkak geçer. Bu her zaman böyle olmuştur. Bizimle kalacak olansa bizleri asil ve güçlü yapan, sevgi, karşılıklı anlayış, güven ve dayanışma” dedi.

Kendine inanmanın, güçlükler karşısında geri adım atmamanın, birliğin korunmasının önemine değinen Putin, tüm bunların gelecekte ortak başarı için temel oluşturacağını vurguladı.

Putin, birlikte her şeyin üstesinden geleceklerinden, normal hayatı yeniden tesis edeceklerinden, yenilenmiş bir enerjiyle Rusya’nın karşılaşacağı sorunları çözmeyi sürdüreceklerinden emin olduğunu belirtti.

Hastanede olmaları nedeniyle yılbaşı sofralarında oturamayacak vatandaşları, görevlerine devam eden sağlık çalışanlarını, acil servis görevlilerini, Rusya dışındaki sıcak noktalarda görev yapan askerleri, barış güçlerini, ordu ve donanmanın muharebe gruplarını hatırlatan Putin, şu dakikalarda herkesi barış ve mutluluğa dair hayaller kurmaya davet etti.

Gösterilen birlik ruhundan dolayı teşekkür eden Putin, vatandaşlara sağlık ve başarı dileklerini sundu.