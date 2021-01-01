Rus vekilden Zelenskiy'e Kırım yanıtı

Rusya Devlet Duması Kırımlı milletvekili Balbek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ukraynalılara hitaben yaptığı yeni yıl konuşmasında Yalta’nın kumlarına ‘Kırım Ukrayna’dır’ yazmak istemesine "Yalta’da kum olmadığı için sloganlarını yazacak yer bulamayacak" ifadesiyle karşılık verdi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Sputnik’e demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukraynalılara hitaben yaptığı yeni yıl konuşmasında Yalta’nın kumlarına ‘Kırım Ukrayna’dır’ yazmak istediği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Balbek, “Son altı yıldır Ukrayna’yı yönetenler sahte vaatler hastalığından musdaripler. (Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko yönetimi sırasında neredeyse en yakın pazar günü Sivastopol'da bir geçit töreni düzenleme sözü verildi, Zelenskiy ise dün Yalta'daki kuma bazı mesajlar yazmaya niyetlenmişti ama Yalta'da kum olmadığı için sloganlarını yazacak herhangi bir yer yok” diye konuştu.

Zelenskiy’in söylemlerini ‘sıradaki yalan’ olarak niteleyen Balbek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık dünyada hiç kimse Kırım'ın Rusya'dan alınabileceğine inanmıyor ve görünüşe göre sadece Başkan Zelenskiy, kendisini herkesten akıllı görüyor, Kırım'ın güney sahilinde tüm plajlar çakıllı ama o, Yalta'da hiçbir zaman orada olmayan kumu bile buldu.”

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.