Araştırma: Her iki Rus'tan biri, yeni yılda hayatında iyileşme bekliyor

Rusya'da gerçekleştirilen bir araştırma, Rusların yüzde 50’sinin 2020 yılına kıyasla bu yıl hayatlarında iyileşme olmasını beklediğini ortaya koydu.

Rus Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) 18-20 Aralık’ta 18 yaş üzeri bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, Rusya halkının yarısının geçen yıla göre bu yıl hayatlarında olumlu gelişmeler olmasını beklediğini gösterdi.

Araştırmaya göre bu yıl Rusların yüzde 15’i olumlu gelişme olarak maaşlarında veya emekli maaşlarında artış beklerken, ankete katılanların yüzde 8'i, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesini, bir o kadar katılımcının da kabul edilebilir koşullarda yeni bir iş bulmayı umuyor.

FOM’un verilerine göre ankete katılanların olumlu beklentilerinin seviyesi, 1995 yılına Rusların yüzde 22’sinin iyimser baktığı 1994’ten bu yana doruk noktasına ulaştı, o zamandan bu yanaysa Rusya vatandaşlarının olumlu beklentileri 2000’de ve 2017’de yüzde 46 ile zirve yaptı.

Sosyologlar ayrıca Rusların yüzde 12’sinin ya da her sekizinci Rus’un bu yıl hayatında olumsuz değişimler beklediğini, ancak bu yüzdenin 1994’e göre 3 kat düştüğünü rapor etti.

Ankete göre olumsuz beklentilerin arasında gelirlerin düşmesi, iş kaybı veya daha yüksek ücretli iş bulamama gibi endişeler yer aldı.

Araştırma, Rusya halkının yüzde 28'inin ise bu yıl hayatında ne olumlu ne de olumsuz değişiklikler beklediğini ortaya koydu.