Putin: Militanların Suriye’de kontrol ettiği bölgeler hala tehdit kaynağı

Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'deki silahlı çetelerin yenilgiye uğratılmasına rağmen militanların kontrol ettiği toprakların hala bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki silahlı çetelerin yenilgiye uğratılmasına rağmen militanların kontrol ettiği toprakların hala bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti.

Açıklamalarına vesti.ru sitesinde yer verilen Putin, “Rusya’nın Suriye’de operasyon başlatması ile ilgili karar verilirken biz, silahlı çeteler Suriye topraklarının neredeyse tümünü işgal ettikleri ve Suriye’de güçlendikleri için Suriye topraklarından terör tehdidinin giderek büyüdüğünü hissediyorduk” diye konuştu.

Putin ayrıca ‘profesyonel silahlı çetelerin yenilgiye uğratılmış olmasına rağmen, teröristlerin kontrolü altında kalan toprakların hala bir tehdit kaynağı olduğunu’ vurguladı.