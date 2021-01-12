Putin: Moskova ile Erivan, hep müttefik olarak kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Erivan’ın hep müttefik olarak kalacaklarını kaydederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın güvenlik alanında başlıca stratejik müttefikleri olmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ikili görüşmede, “Hiç şüphesiz ülkelerimiz her bakımdan müttefik ilişkilere sahipti, sahip ve öyle olmaya devam edeceğini söylemek istiyorum. Rusya ve Ermenistan ayrıca birçok uluslararası örgütte de yakın partner” ifadesini kullandı.

Putin, “Bugün ekonomiden çok konuştuk. Bu bağlamda, çok zor geçen yıla rağmen, tüm zorluklara rağmen geçen yılın Ocak-Ekim döneminde ticaretimizi yüzde 3,9-4 artırmayı başardığımızı kaydetmek isterim” dedi.

Rus lider, Dağlık Karabağ sorunu çözüme kavuştukça ülkelerin Ermeni halkına, devletine ve Rus-Ermeni ilişkilerine yararlı olacak çözümlere ulaşacağı umudunu dile getirdi.

Paşinyan: İki ülke arasındaki ilişkiler derinleşecek

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşeceği umudunu dile getirerek, “Rusya, güvenlik alanı da dahil olmak üzere başlıca stratejik müttefikimizdi ve öyle olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Rus liderinin, Karabağ sorunun çözümüne olan katkısının “özellikle şimdi çok hissedilir” olduğunu söyleyen Paşinyan, esir ve cenaze takası gibi insani sorunların çözüme kavuşturulamaması bağlamında, bölgenin ekonomik sorunlarının çözümünün zora girebileceğini ifade etti.