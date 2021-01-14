Rusya'da 'İngiliz varyantlı' koronavirüs tespit edilen kişi iyileşti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Merkezi Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, "Bugün itibarıyla Rusya'da sadece bir 'İngiliz varyantlı' koronavirüs vakası tespit edildi. Enfeksiyonun daha fazla yayılmadığı görüldü" dedi.

Gorelov, 'İngiliz varyantlı' tek koronavirüs vakasının tesit edildiği kişinin zamanında karantinaya alındığını ve sağlığını kavuştuğunu ifade etti.

10 Ocak'ta Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Rusya'da koronavirüsün 'İngiliz varyantlı' ilk vakanın saptandığını duyurmuştu.

Popova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde koronavirüsün ilk başta İngiltere’de tespit edilen ve oldukça bulaşıcı olan türünün, İngiltere’den dönen bir grup Rusya vatandaşına tetkik yapıldığı sırada tespit edildiğini belirtmişti.