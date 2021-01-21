'Rusya'nın üçüncü koronavirüs aşısı, ikinci dozdan sonra yüzde 90 etkili'

Rusya'daki üçüncü Kovid-19 aşısını geliştiren Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin Başkanı Aydar İşmuhamedov, geliştirdikleri koronavirüs aşısının ikinci doz uygulandıktan sonra yüzde 90'a yakın bağışıklık etkisi gösterdiğini belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren İşmuhamedov, Çumakov Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği aşının bağışıklık etkisine ilişkin rakamlar paylaştı.

Aşının ikinci dozu vurulduktan 2 hafta sonra bağışıklık etkisinin yüzde 70 civarında olduğunu kaydeden İşmuhamedov, 21. güne doğru bu oranın yüzde 90'a yaklaştığını ifade etti.