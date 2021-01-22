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    Nükleer santral

    Rusya’da nükleer santralin güvenliğini artıracak eşsiz bir ekipman test ediliyor

    © Sputnik / Konstantin Chalabov
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202101221043633359-rusyada-nukleer-santralin-guvenligini-artiracak-essiz-bir-ekipman-test-ediliyor/

    Rusya’da, dünyada eşi benzeri olmayan ve yurt dışında inşa edilecekler dahil nükleer santrallerinin etkinliğini ve güvenliğini artıran bir ekipman olma özelliğini taşıyan GTsNA-1753 ana sirkülasyon pompasının hizmet testleri başladı.

    Nükleer santral reaktörlerinin ayrılmaz bir parçası olan ana sirkülasyon pompası, reaktör çekirdeği etrafında oluşan ısıyı uzaklaştırma amacıyla soğutucu maddenin reaktörün içinden geçmesini sağlıyor.

    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı Merkezi Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu’ndan yapılan açıklamada, özellikleri nedeniyle dünyada bir ilk olma özelliğini yeni ana sirkülasyon pompası GTsNA-1753’ün test edildiği belirtildi.

    Yeni ana sirkülasyon pompasının, reaktörlerin güvenlik ve etkinliğini artıran bir dizi üstünlüklere sahip olduğu ifade edilirken temel özelliğinin, tüm ünite ve elektrik motorunun su yağlama sistemi olduğu kaydedildi. Bu sistemin, reaktör bölmesinde yağ kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdığı ve reaktörün yangın güvenliğini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

    Açıklamaya göre, yağ sistemi ve ilgili ekipmandan vazgeçilmesi, pompa üretiminde kullanılan metal hacminin azalmasına ve dolayısıyla birkaç ton hafiflemesine yol açıyor. Ayrıca GTsNA-1753’ün üstün performans özelliklerine sahip olduğu ve önceki nesil pompalara kıyasla onarım süresinin 1.5 kat azaldığı kaydedildi.

    © AA
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    Leningrad Bölgesi’nin Sosnovıy Bor kentindeki TsKBM 2 üretim tesisinde test edilecek olan yeni pompa, nükleer santraldeki gerçek çalışma koşullarına tam uyan koşullarda 5 bin saat boyunca çalışacak, bu süre içinde 300 °C dereceye varan sıcakta ve 200 atmosfere varan basınçta aralıksız olarak soğutucu pompalayacak.

    Hizmet testi tamamlanan ekipman son revizyonun ardından müşteriye teslim edilecek.

    Rus nükleer endüstrisinin önde gelen işletmelerinden biri olan Merkezi Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu, çok branşlı tasarım ekibine, kendi araştırma, deney ve üretim üssüne sahip. VVER tipi nükleer güç reaktörleri için ana sirkülasyon pompalarını geliştiren ve üreten büro, ayrıca nükleer santraller için hermetik, konsol, besleme, acil durum pompaları ile radyoaktif malzemelerle çalışmalara yönelik farklı uzaktan kumandalı ekipman geliştirip üretiyor. Büro ayrıca termal enerji, LNG teknolojileri, gemi yapımı ve katı atıkların işlenmesi alanlarında teknolojik çözümler sunuyor.

    Etiketler:
    Reaktör, Güvenlik, Nükleer santral, Rosatom, Rusya
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