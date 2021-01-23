Rusya'da Navalnıy yanlıları meydana indi: Gözaltılar var

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilere katılan eylemciler, uyarılara uymamalarının ardından güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Polis, ilk gözaltılara başladı. Şimdiye kadar 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi ancak sayı henüz net değil.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Navalnıy’a destek için düzenlenen izinsiz gösterilerde polis gözaltılara başladı.

Güvenlik güçleri ilk önce eylemcileri sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları, ayrıca eylemin izinsiz olduğu konusunda uyarıyor.

Gözaltılar izinsiz gösteriye pankartla gelmeleri, yüzlerini tamamen kapatmaları gibi kural ihlalleri gerekçesiyle gerçekleşiyor.

Rusya'da Navalnıy yanlıları meydana indi: Şimdiye kadar 40 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor https://t.co/7D4fA0AEfH pic.twitter.com/W4CvWThqQb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 23, 2021

​Şimdiye kadar 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi ancak net sayı henüz belli değil.

Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin dağıtılacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, reşit olmayanların izinsiz gösterilere çağrılmasının muhalefetin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.