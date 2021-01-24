Rusya’da Navalnıy’a destek için başkentte düzenlenen protestolar hakkında soruşturma açıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için başkentte düzenlenen protestoların ardından bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında protestocuların polise karşı şiddet kullanmasını içeren bazı olaylar yer alıyor.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin başkentteki direktörlüğünün yönetici yardımcısı Yuliya İvanova, RİA Novosti haber ajansına demecinde protestoların ardından ‘devlet temsilcilerine karşı güç kullanımı’, ‘mala kasıtlı olarak zarar verme’ ve ‘holiganlık’ maddeleri üstünden soruşturma başlattıklarını belirtti.

Soruşturma dosyasına göre bir grup protestocu Sretenskiy Bulvarı yakınında bir polisi yere yatırarak darp etti. Aynı yerde kimliği belirlenemeyen bazı kişiler polise karşı biber gazı kullandı.

Dosyada Puşkin Meydanı’nda da protestocuların bir çevik kuvvet personeline birkaç defa vurduğu yer alıyor.

Soruşturmacı İvanova, Rus soruşturmacıların halen bir dizi görüntü ve videoyu incelemeye devam ettiğini de ekledi.

Başkentte dün düzenlenen protestoya yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. RİA Novosti haber ajansına yapılan açıklamalara göre protestolar sırasında 39 polis yaralandı.

Bunun yanında protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı, ancak tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Polisin en başta yüzleri tamamen kapalı olan protestocuları gözaltına alındığı kaydedildi.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı izinsiz olarak yapılan gösteriler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Protestoların düzenlenmesi için, tedavi olduğu Almanya’dan dönüşünde Rus muhalif Navalnıy çağrıda bulunmuştu.

Navalnıy Rusya’daki bir iç hat uçuşu sırasında zehirlendiği şüphesiyle ailesinin isteği ile Almanya’da tedavi gördü. Tedavinin tamamlanmasıyla Rusya’ya dönen Rus muhalif yargılandığı bir davanın şartlı tahliye kurallarını ihlal etmesi nedeniyle havalimanında gözaltına alındı ve halen tutuklu bulunuyor.