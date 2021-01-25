Rusya’da günlük vaka sayısı kasımdan bu yana ilk kez 20 binin altında

Rusya’da son 24 saat içinde 19 bin 290 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle ülkedeki günlük vaka sayısı 11 Kasım'dan bu yana ilk kez 20 binin altına düşmüş oldu. Pandemi boyunca Rusya’da 3 milyon 738 bin 690 kişi koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, 11 Kasım’dan beri bir ilk olarak günlük vaka sayısı 20 binin altına indi. Gün içinde 19 bin 290 yeni vaka kaydedildi.

Rusya’da son bir gün içinde 456 hasta hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelinde virüs kaynaklı toplam can kaybı 69 bin 918'e çıktı. Gün boyunca 19 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken salgın boyunca 3 milyon 150 bin 763 kişi virüsü atlattı.

Vaka ve vefat sayısının en yüksek olduğu yer başkent 2382 vaka ve 61 ölüm ile Moskova oldu. Başkenti 2116 vaka ve 59 ölüm ile St. Petersburg izledi.

Rusya’da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama 18 Ocak’ta başlamıştı.