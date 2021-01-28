Rusya'da Kovid-19’u ağır geçiren hasta sayısı arttı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) epidemiyoloji uzmanı Ponejeva, ülkede Kovid-19’u ağır formda geçiren hasta sayısının son iki ayda yüzde 3 artığını belirtti.

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Enfeksiyöz Patoloji Klinik Bölüm Başkanı Janna Ponejeva, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını ağır formda geçiren hasta sayısının son iki ayda yüzde 3 oranında artığını söyledi.

Ponejeva, “Hastalığı ağır formda geçiren hasta sayısı son iki ayda yüzde 3 arttı, bu hastaların satürasyon miktarında yüzde 90'dan daha az bir azalma saptandı” ifadesini kullandı.

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 741 yeni vaka tespit edildi, böylece 29 Ekim'den bu yana koronavirüs vaka sayısı ilk kez 18 binin altına düştü.