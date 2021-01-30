Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Merkezi yeni koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin yeni bir koronavirüs aşısı ve enfeksiyonu hem önleyen, hem de tedavi eden iki yeni ilaç üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Rus RBK gazetesinin haberine göre Rusya’da Kovid-19 salgınına karşı geliştiren ve dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin geliştiricisi Gamaleya Araştırma Merkezi, yeni bir koronavirüs aşısı ve enfeksiyonu hem önleyen, hem de tedavi eden iki yeni ilaç üzerinde çalışıyor.

Habere göre ‘Gosrashodı’ (Devlet Giderleri) portalında yayınlanan belgeden, Gamaleya Merkezi’nin virüs benzeri parçacıklardan (virus-like particle, VLP) bir aşı geliştireceği, bu amaç doğrultusunda devlet bütçesinden yaklaşık 25 milyon ruble (2.4 milyon TL) tahsis edileceği anlaşılıyor.

Daha önce iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın şubat ayında hazır olacağı açıklanmıştı. Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.

Dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Ayrıca, Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektör Merkezi'nin peptid antijen bazında geliştirdiği tescilli ikinci aşı olan EpiVakKorona da sivil dolaşıma alındı, ancak büyük ölçekli üretiminin şubat ayında başlaması bekleniyor.