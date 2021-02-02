Putin: Yeltsin, sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman korkmadı

Putin, Yeltsin'i 90. doğum yıldönümünde Moskova'da Novodeviçye Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı.

Yeltsin'in mezarına çiçek bırakan Rusya lideri, "Yeltsin, tarihin en zor dönemlerinden birinde ülkenin başına geçti. Rusya'nın bağımsız, bir ve bütün bir devlet olarak varlığıyla ilgili soru işaretleri olan kritik dönemde diyebiliriz. Geriye dönüp baktığımızda hepimiz her zaman zekiyiz. Ancak olaylar bir kartopu gibi birikerek geliştiğinde, tamamen farklı bir durum ortaya çıkıyor ve onun döneminde öyle oldu. Fakat Boris Yeltsin hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Yeltsin gibi kişileri akılda tutması gerektiğinin altını çizen Putin, "Ben de aklımda tutuyorum ve asla unutmayacağım" dedi.

10 Temmuz 1991'den 31 Aralık 1999'a kadar Rusya'yı yöneten Yeltsin, halefi olarak Vladimir Putin'i göstermiş ve vekaleten görevi devralan Putin, Mart 2000 seçimlerini birinci turda kazanarak resmen devlet başkanı olmuştu.