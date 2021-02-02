Rusya'da sosyal medyada küfür yasağı

Rusya'da 'bilgi, bilgi teknolojisi ve bilgi koruma hakkındaki kanun'da yapılan değişikliğe göre, sosyal medya moderatörleri yasağın uygulanmasını takip edecek. Böylelikle sosyal paylaşım platformları, müstehcen ifadeleri ortaya çıkarmak ve ilgili içerik ile kullanıcıların yorumlarını kaldırmak zorunda olacak.

Sosyal medya platformları, ayrıca artık izinsiz gösterilere ve protestolara katılım çağrılarını, devlete, devlet figürlerine ve yetkililere yönelik hakaretleri içeren paylaşımları tespit ederek kaldırmak zorunda.

Tartışmalı durumlar, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ile iletişim içinde çözüme kavuşturulacak.

Yasağa uymayan sosyal medya şirketleri, 800 bin ilâ 4 milyon ruble para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. İhlalin tekrarlanması durumunda, şirketlerin yıllık gelirlerinin yüzde 10'unu kaybedebilmeleri söz konusu.