Kremlin Sözcüsü Peskov’a göre Rusya ve Belarus’taki protestolar arasında paralellik kurulamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Belarus’ta yapılan protestolarda bir takım benzerlikler olduğunu kabul ederken, aynı zamanda iki ülkede yapılan eylemlerin eşit tutulamayacağını belirtti.

Bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya ve Belarus’ta yapılan protestolarda bir takım benzerlikler olduğunu kabul ederken, aynı zamanda iki ülkede yapılan eylemlerin eşit tutulamayacağını söyledi.

İlgili soruyu yanıtlayan Peskov, “Gösterilerin arasında paralellik kurmaya kalkışmam. Elbette benzer unsurlar var, yani provokatörlerle alakalı, kışkırtıcı unsurlar. Evet, bu tür unsurlar mevcut” dedi ve şöyle devam etti:

“Aynı zamanda biz iki farklı ülkeyiz, farklı durumdayız, farklı nedenlerimiz var, bu nedenle onları herhangi bir şekilde eşit tutmaya çalışmam”.

Kremlin Sözcüsü, iki ülkenin kolluk kuvvetlerinin protesto eylemlerine katılanlara karşı sergiledikleri davranışların ne derece benzer olduğu sorusu karşısında, “Güvenlik güçleri görevlerini yerine getiriyor, provokatörlerle ve izinsiz eylemlerle mücadele ediyor” yanıtını verdi.

‘Polis provokasyonlar karşısında etkili önlemler alıyor’

Güvenlik güçlerinin görevlerini etkili bir şekilde yaptıklarını belirten Peskov, polisin izinsiz gösterilere katılma çağrılarının provokasyonlarla sonuçlanmaması için önlem aldıklarını vurguladı.

Peskov, son zamanlarda Moskova’nın merkezini trafiğe kapatan güvenlik güçlerinin bu yöndeki eylemleri için Kremlin’le mutabık kalıp kalmadığı sorusuna ise, “Bu konuda Kremlin’in mutabakatı alınmamalı. Bu durumda kolluk kuvvetleri kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için görevlerini yerine getirirler. Geçtiğimiz günlerde doğrudan koordinasyonsuz eylemlere katılmak üzere yapılan çağrılarla defalarca karşılaştık ve bu çağrıların bazı kışkırtıcı sonuçlara yol açmaması için gerekli önlemler alınıyor” yanıtını verdi.

Kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin kent yaşamına şüphesiz ciddi bir rahatsızlık verdiğini kabul eden Peskov, aynı zamanda ‘söz konusu zorlukların polisin eylemlerinden kaynaklanmadığını’ vurguladı ve ekledi:

“Polis kışkırtıcı türden çağrılara ve açıklamalara tepki veriyor”.