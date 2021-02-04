Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının Kovid-19’a karşı bağışıklığı bir yıl boyunca sürecek

Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Vektor, aşının kornavirüse karşı sağladığı bağışıklığının bir yıl boyunca sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Vektor Merkezi Bilimsel ve Metodolojik Çalışmalar ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı vekili Tatyana Nepomnyaşih, geliştiricilerin EpiVakKorona aşısının yeni tip kornavirüse (Kovid-19) karşı sağladığı bağışıklığın bir yıl boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.

‘Rus Bilimi ve Tıbbı vs Kovid-19. Meydan Okumalar ve Başarılar’ adlı yuvarlak masa toplantısına katılan Nepomnyaşih, “Aşının sağlayacağı bağışıklığın bir yıl boyunca sürmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.