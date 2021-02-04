Zaharova: ABD, Rusya'nın içişlerine müdahale girişimlerini arttıracak

Rus Birinci Kanal'a demeç veren Zaharova, "Biz her zaman, içişlerinin ülkenin kendisi tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak eğer ABD, içişlerimize sürekli müdahalede bulunma taktiğini seçerse, ki bununla ilgili bulgular sunuyoruz, biz de muhtemelen ABD'de işlerin nasıl gittiğine ilgi göstereceğiz. Bunun (ABD'nin müdahalesinin) resmi düzeyde de olmak üzere artacağını düşünüyorum" dedi.

Zaharova, iki ülkenin diplomatik temsilcilikleriyle ilgili kararlar hakkında da konuştu. Rusya ve ABD büyükelçilikleriyle ilgili olumsuz durumun bizzat Washington'un eylemleri sonucu başladığını anımsatan Zaharova, konsolosluk işlerinde, vize konularında, ikili ilişkilerin beşeri ve ekonomik alanlarıyla ilgili konularda ilk olumsuz adımın ABD tarafından atıldığını ve Rus diplomatların sınır dışı edildiğini vurguladı.

'Rusya, sınır dışı edilme eylemlerine karşılık vermedi'

Rusya'nın iyi niyet ortaya koyarak ve ikili ilişkilerde bu tür senaryoları desteklemediğini göstererek ABD'nin sınır dışı kararına yanıt vermediğini kaydeden Zaharova, oluşan tablonun Moskova'nın seçimi olmadığını ve bunun altında Washington'un imzası bulunduğunu ekledi.

Aralık 2016'da eski Başkan Barack Obama'nın aldığı kararla, diplomatik ihlallerde bulunduğu iddiasıyla 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmiş, Rusya'ya ait iki diplomatik mülke el koyulmuştu.

Rusya da buna cevaben ABD'den Rusya'daki diplomatik çalışanlarının sayısını 755 azaltarak 455'e düşürmesini, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ndeki personel sayısına eşitlemesini istemişti.

Son olarak Aralık 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı, Vladivostok konsolosluğunu kapatma ve Yekaterinburg konsolosluğundaki çalışmaları geçici olarak durdurma kararı alındığını açıklamıştı