'Rusya, Sri Lanka’ya Sputnik V aşı üretiminde yardım teklif etti'

Sri Lanka medyası, Rusya’nın Sri Lanka’ya bu ülkede Sputnik V koronavirüs aşısının üretiminde yardım teklif ettiğini belirtti.

Adaderana haber portalının haberine göre, Sri Lanka Sağlık Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Amal Harsha de Silva, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Rusya’ya aşı alımı talebinde bulunduğunu, Rusya’nın bu aşının Sri Lanka’da üretimine yardımcı olabileceği yanıtını verdiğini açıkladı.

Devlete ait ilaç firmasının başındaki isim olan Prasanna Gunasena, Rus aşısını almak için gerekli hazırlıklar üzerinde çalıştığını dile getirdi. Dr. de Silva, hükümetin ayrıca 2 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını almayı planladığını söyledi.

İngiltere'de yayın yapan saygın tıp dergisi Lancet çarşamba günü, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olduğu da doğrulandı.