Rusya: Rus ve Türk askerler Karabağ’daki durumu 7/24 izliyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus-Türk ortak merkezindeki askerlerin Karabağ’daki durumu insansız hava araçları ile 7/24 izlediklerini belirtti. Yetkililer bölgede çatışmasızlık hâlinin bozulmadığını da kaydetti.

Karabağ’daki çatışmaları sona erdiren anlaşmanın ardından oluşturulan Rus-Türk ortak merkezinin Rus sözcüsü Mihail Zavalkin, “Karabağ’daki durumu, Forpost ile Orlan araçları da dahil olmak üzere insansız hava araçlarının yardımı ile 7/24 izlemekteyiz. Çatışmasızlık hâlinin ihlaline dair bir tespitimiz olmadı” açıklamasını yaptı.

Zavalkin, insansız hava araçlarından aralıksız olarak görüntü aldıklarını, ellerine geçen görüntüler üstünden askeri araçların ve personelin hareketlerini incelediklerini, ayrıca temas hattının taraflardan biri tarafından geçildiği durumları da kayıt altına aldıklarını söyledi.

Karabağ’da askeri eylemlere son verilmesiyle sağlanan ateşkesin denetlendiği Rus-Türk ortak merkezi, ocak sonundan beri faaliyette. Söz konusu merkez Azerbaycan topraklarında yer alıyor.