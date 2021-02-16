Rusya Büyükelçiliği: Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız" mesajı verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2015 ve 2016 yıllarında PKK tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde ve değişik bölgelerinde gezdirilen, en son Gara'da 'sözde cezaevinde' tutulurken öldürülen 13 Türk vatandaşıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Büyükelçilik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız. Şehit edilenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunarız."

Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız. Şehit edilenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunarız. pic.twitter.com/pcKXQhlbtA — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 16, 2021

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