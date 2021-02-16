Ukrayna’da muhalif milletvekili Sputnik V aşısı olmak için Macaristan’a gidiyor

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da muhalefetteki Yaşam İçin partili milletvekili Nestor Şufriç, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanmak için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gideceğini belirtti.

Nestor Şufriç, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Budapeşte’ye giderek Sputnik V ile aşılanmayı planlıyorum. Sovyetler Birliği’nde doğan bir Sovyet insan olarak bu geleneksel tıp sistemimize, Sovyet aşı sistemine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Filip Romanov, Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Macaristan dahil 27 ülkede tescil edildiğini duyurmuştu.

Ukrayna’da AstraZeneca tescili için başvuru yapıldı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının tescili için gereken belgelerin Bakanlığa bağlı Devlet Uzman Merkezi’ne teslim edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün dün AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdiği ve bu aşının COVAX girişimi kapsamında tüm dünyada kullanımına “yeşil ışık” yaktığı anımsatıldı.

AstraZenaca daha önce İngiltere, Avrupa Birliği ve Hindistan’da acil kullanım onayı almıştı.

Ukrayna’da Rus Sputnik V koronavirüs aşısının tescili yasaklanmıştı.